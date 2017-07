Virada Sustentável Manaus promoverá atividades em todas as zonas da capital

Considerado o maior festival do Brasil em prol da sustentabilidade, a Virada Sustentável Manaus chega à sua terceira edição nos dias 29 e 30. O evento promoverá aproximadamente 300 atividades gratuitas em todas as zonas da cidade, com o objetivo de aumentar o engajamento da população em relação ao tema.

O festival é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e correalização do Instituto Virada Sustentável, localizado em São Paulo, e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Terá produção da empresa Iaí Promoções e parceria com um conselho criativo formado por 36 instituições de vários segmentos.

A programação envolve shows, oficinas, ações culturais, gastronômicas, de lazer, palestras e debates, desenvolvidos com o apoio de centenas de voluntários que são fundamentais na realização da Virada.

“Abordaremos de maneira mais dinâmica a consciência e a educação sobre sustentabilidade em sentido amplo, além do ambiental e ecológico. As atividades serão concentradas ao longo do fim de semana, oferecendo opções para toda a família se divertir, aprender e ajudar a construir a Manaus dos nossos sonhos”, afirmou a coordenadora do evento, Paula Gabriel.

O público poderá escolher entre vários pontos da cidade que receberão o evento. São eles: Largo São Sebastião; Musa do Largo; Galeria do Largo; Parque dos Bilhares; Parque do Mindu; Bosque da Ciência; Jardim Botânico Adolfo Duque; Parque Sumaúma; Shopping Via Norte; Rua São Vicente e Rip Rap do Bairro Redenção; Casa Mamãe Margarida; Cooperativa Aliança no Bairro da Compensa e Conjunto Viver Melhor. A programação completa será divulgada em breve no site www.viradasustentavel.org.br/manaus e nas redes sociais.

A Virada Sustentável Manaus é um oferecimento das empresas GR e Ball e tem patrocínio da Whirlpool, Consulado da Mulher e Instituto Alair Martins (IAMAR), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Tem apoio da Sabin Laboratório Clínico, Word Animal Protection e Shopping Manaus Via Norte. Além disso, tem colaboração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ainda tem parceria com as empresas BanksiaFilms, Oazzi e Up Comunicação Inteligente.

