Inscrições para o 14º Festival Imagem-Movimento continuam

Lívia Almeida*

Este ano o Festival Imagem-Movimento (FIM) chega a sua 14ª edição. Realizado todos os anos em Macapá, capital do Estado do Amapá, no mês de dezembro, o evento objetiva dar visibilidade a produções independentes, além de possibilitar um novo olhar à população amapaense sobre o cinema.

O FIM é dividido em mostras, de acordo com as categorias das produções selecionadas e já integra o calendário anual de eventos culturais do estado. Sendo uma ótima oportunidade de apreciar diferentes tipos de produção cinematográfico, desde videoclipes, até documentários. A mostra mais famosa é a Mostra na Muralha, que acontece a céu aberto na muralha da Fortaleza de São José de Macapá, um ponto turístico icônico do Amapá.E tudo de maneira gratuita!

Este ano o FIM vai acontecer de 3 a 9 de dezembro.

Inscrições

Os produtores, diretores, fazedores da sétima arte, que moram fora do Amapá, têm até o dia 30 de agosto para se inscreverem. Já aqueles que moram no estado, podem efetuar as inscrições até o dia 30 de setembro. Após as inscrições, uma seleção é feita pela equipe de curadores do festival.



Veja mais detalhes no regulamento:

http:// festivalfim.blogspot.com.br /p/regulamento.html

Inscreva seu filme aqui:

www.festivalfim.blogspot.c om.br/p/inscreva-se.html

Contato:

imagem.movimento@gmail.com

https://www.facebook.com/ festivalfim

*Jornalista e editora do blog ChicoTerra.com

Curtir isso: Curtir Carregando...