Dólar tem 5ª queda seguida e fica no menor nível desde 16 de maio

Por Claudia Violante, da Reuters

São Paulo – O dólar manteve trajetória de queda nesta quinta-feira e fechou no patamar de 3,12 reais, devolvendo toda a alta acumulada desde o agravamento da crise política em meados de maio, em meio a perspectivas de ingresso de recursos no Brasil e acompanhando o cenário externo.

O dólar recuou 0,71 por cento, a 3,1268 reais na venda, no menor nível desde 16 de maio, quando encerrou a 3,0955 reais.

Na noite do dia 17 de maio, a divulgação de áudios gravados por o empresário Joesley Batista, do grupo JBS, atingiu o presidente Michel Temer, levando a moeda norte-americana ao maior nível do ano, a 3,3890 reais, em 18 de maio.

Este foi o quinto pregão consecutivo de queda do dólar, período no qual cedeu 2,54 por cento. O dólar futuro tinha baixa de 0,73 por cento.

“Sem noticiário político, o mercado está especulativo e ir a 3,10 reais não é difícil”, afirmou o diretor da mesa de câmbio da corretora MultiMoney, Durval Correa.

Julho tem sido marcado por volume mais enxuto de negócios, em razão das férias no Hemisfério Norte, o que faz com que um menor número de operações ditem o rumo do mercado. Nesse ambiente de menor fluxo, a entrada de recursos esperada com as operações de listagem de empresas na bolsa brasileira no período contribui para o recuo do dólar ante o real.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Carrefour Brasil nesta semana movimentou 5,1 bilhões de reais.. Na sexta-feira, será precificada o IPOda Biotoscana Investments. Também são esperadas operações de listagem em bolsa da empresa de tecnologia Tivit Terceirização de Processos, da operadora de planos de saúde Notre Dame, da resseguradora IRB Brasil e da geradora de energia Ômega.

