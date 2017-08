Focos de incêndio em parque de Tocantins são controlados após uma semana

Operação no Parque Estadual do Cantão começou na semana passada e durou oito dias; chamas foram reativadas e levadas pelo vento, segundo o Naturatins

Brigadistas controlaram, após uma semana, os focos de incêndio na área do Parque Estadual do Cantão, na região centro-oeste do Tocantins nesta sexta-feira (18). O combate a incêndios florestais começou na sexta-feira (11) e contou com uma equipe de 15 homens, além de aeronaves do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que administra o parque, e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo o instituto, conforme reportagem do G1 Tocantins, o objetivo da operação era controlar os constantes focos de incêndio que são reativados devido aos ventos e clima seco na região. O grupo de brigadistas percorreu cerca de 50 hectares do Parque.

O surgimento de focos de incêndio na região é recorrente, segundo a gerência do Cantão. As chamas, muitas vezes, são levadas pelo vento ou feitas por pescadores que passam pela região. “Assim que entramos em campo, iniciamos o controle dos focos, mas todos os dias nós ficamos alertas com essa questão, pois como fazemos fronteira com o Pará, tem muitos pescadores, tem muitos turistas ainda nos rios”, disse o gerente do Parque Estadual do Cantão, Adailton Glória.

“O fogo pela manhã e à noite é tranquilo, mas à tarde, a partir das 10h da manhã quando começa a ventania, esses focos se expandem e nesse momento, as aeronaves nos deram condições de fazer o mapeamento da extensa área do parque”, afirmou Glória. Nessa época do ano o clima na região é de calor intenso e a temperatura se aproxima de 40ºC.

Portal Amazônia

Curtir isso: Curtir Carregando...