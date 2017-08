Manaus recebe primeira Feira Internacional de Vinhos da Amazônia a partir de hoje

Serão 15 expositores entre vinícolas e importadoras de produção nacional e internacional nesta terça (22) e quarta-feira (23)

As empresas Sabor a Mi Bistrô, A. R. Amazon Representações e Gizelly Rebelo Produções & Eventos se uniram e estão trazendo para Manaus a primeira edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA), nesta terça e quarta-feira, 22 e 23 de agosto, das 18hs às 23hs, no The Office, na av. Mário Ypiranga, 315, Adrianópolis.

No Amazonas, por ser uma região de clima quente e úmido, o vinho é visto como uma bebida requintada e de difícil acesso, tornando-se distante da mesa do amazonense. Por este motivo, a FIVA tem intenção de promover a cultura da consumação de vinhos na cidade e gerar conhecimento sobre o produto por meio de eventos técnicos paralelos, além de comercializar e divulgar o mercado de vinhos em Manaus.

Segundo o empresário Leonardo Felicori, um dos organizadores do evento, a primeira edição do FIVA contará com 15 expositores entre vinícolas e importadoras de produção nacional e internacional. Para ele, as parcerias firmadas são fundamentais e estratégicas, como o Instituto Brasileiro de Vinhos (Ibravin) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

O valor do investimento para visitar o circuito de degustação de vinhos durante os dois dias de evento é R$ 250. O participante receberá um kit que inclui além da degustação dos vinhos, crachá, taça oficial do evento, buffet de pães e frios finos e livreto com informações das vinícolas. “O objetivo da feira é inserir a capital amazonense no calendário dos principais eventos enogastronômicos do Brasil”, destacou o empresário André Ramos, outro organizador da feira.

Estão confirmados como expositores do circuito de degustação: Adega Alentejana, Aurora Produtos Finos, Cantu Importadora, Grupo Famiglia Valduga, Grand Cru, Importadora Costazzura, Vinícola Miolo, Porto à Porto, Costazzurra, Winebrands, Freixenet, Top Internacional, Decanter, Zahil Importadora, La Pastina, Vinotage, Porto a Porto e Vinícola Aurora

Pontos de venda

Restaurante Sabor a Mi, na rua Pará, 503, Vieiralves

Felicori Gastronomia, na rua natal, 191, Adrianópolis

Bistrô Sabor a Mi (The office), na av. Mario Ypiranga, esquina com rua São Luiz

Mais informações pelo 3625-5259 / 98100-0470

Serviço

O quê: da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA)

Quando: 22 e 23 de agosto, das 18h às 23h

Onde: The Office, na av. Mário Ypiranga, 315, Adrianópolis

Quanto: R$ 250

*Com informações da assessoria de imprensa

