Chico Terra realiza Projeto “Arte no Museu” no Museu Sacaca, em Macapá

O objetivo é valorizar a cultura e os artistas locais reunindo música, poesia, além da venda de obras de arte, livros e CD’s de artistas da Amazônia no Museu Sacaca. A primeira edição vai contar com a participação do Violonista Nonato Leal

Acontece nessa sexta-feira, 25 a primeira edição do projeto “Arte no Museu”, que será realizado todas as sextas-feiras no Museu Sacaca.

Na ocasião, haverá o show do músico Chico Terra com a participação especial do violonista Nonato Leal, para abrir com chave de ouro este evento que visa valorizar a cultura e arte amazônida. A banda formada pelos músicos Alci Pires( voz e violão), Helder Melo no baixo e Anderson Miranda (ex-Calypso) na batera, farão a base musical do evento que deverá se estender até as 23h.

Na ocasião o patrono do Museu Raimundo Sacaca receberá homenagem pela passagem do seu aniversário que ocorreu dia 21 de agosto e que na ocasião completaria 91 anos de vida se estivesse vivo.

Para Chico Terra que organiza o evento, “ O Museu Sacaca é um santuário de paz e exemplo de integração do homem à natureza, não podendo jamais deixar de ser prestigiado pela população, mas, principalmente pelos artistas locais que carecem espaços seguros e com serviços de excelência oferecidos pela praça de alimentação do Sacaca.”

Além de boa música e gastronomia variada, haverá exposição, recital de poesia com a ilustre Carla Nobre, além da venda de CD’s e livros de artistas da Amazônia, na Baiúca do Chico Terra com exposição de obras fotográficas do artista.

O escritor Bruno Muniz também estará presente para autografar o livro lançado recentemente “Cem versos putos sobre mim”.

O “Arte no Museu” vai acontecer na praça de alimentação do Museu Sacaca, a partir das 19h.

SERVIÇO

ARTE NO MUSEU

DATA: 25 de agosto (sexta-feira)

LOCAL: Museu Sacaca – Av. Feliciano Coelho – Bairro: Trem

HORA: 19h

Contato:

Chico Terra

99118-6505 (telefone e whatsapp)

Curtir isso: Curtir Carregando...