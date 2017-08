Concurso TRE TO: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$ 12 mil!

Concurso TRE TO oferece chances para nível médio e superior.

A previsão se confirmou! O Tribunal Regional Eleitoral do Estado (Concurso TRE TO) divulgou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 18 de agosto, o aguardado edital TR TO para abertura de concurso público para o provimento de cargos para técnicos e analistas.

São oferecidas, inicialmente, 10 vagas imediatas, além das que surgirem na validade do certame, de dois anos, podendo dobrar.

As inscrições começam já na próxima às 10 horas do dia 4 de setembro de 2017 e seguem até 18 horas do dia 2 de outubro de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF, pelo site do Cebraspe. A taxa está fixada no valor de R$ 95 para Analista Judiciário e R$ 75 para Técnico Judiciário, devendo ser paga até o dia 30 de outubro de 2017.

Neste vídeo, que vai ao ar às 16h30, nossos professores explicam os detalhes do edital para o concurso TRE TO. A justiça eleitoral, depois de ficar responsável pela implantação do Registro Nacional do Cidadão, cadastro único que substituirá todos os demais documentos hoje vigentes (como o RG, CPF, título de eleitor e etc), precisará contratar mais servidores, em conjunto, com a alteração do Artigo 40 da Constituição Federal, que modificará a aposentadoria dos servidores públicos, haverá aumento de vacâncias nos órgãos públicos.

