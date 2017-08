Metalize-se com o Boticário 

Os novos batons, esmaltes e pigmentos para olhos metálicos de Make B. são itens perfeitos em combinações sofisticadas e modernas

Looks metálicos trazem modernidade e atitude para as produções – e, por isso, seguem em alta no inverno e vão continuar com força total no verão de 2018. A partir de 14 de agosto, O Boticário traz a nova linha Make B. Metálicos para olhos, boca e unhas com muito estilo e personalidade. Confira as dicas de nossa maquiadora, Suelen Johann, para essa “metalização”.

Dias mais frios remetem a looks de tons mais sóbrios e fechados, permitindo que a maquiagem seja o destaque da produção. Com base nisso, nesta época do ano, o brilho nos olhos, na boca e no iluminador está mais que permitido. “É possível investir em uma pele mais sequinha, com efeito mate, mas ao mesmo tempo, caprichar em pontos iluminados que deixam o look bem elegante”, ensina Suelen. Para a maquiadora, vale apostar em sombras bronze ou douradas, para dar um up nas produções. “Além disso, permita-se brincar com as diferentes cores e texturas, utilizando uma sombra mais leve e mate nos olhos e investindo em um batom metalizado da cor vinho. Basta você se soltar e deixar a criatividade fluir”, ressalta.

Já os dias mais quentes pedem uma beleza mais leve e colorida, por isso, aposte em tons pastéis, como uma paleta mais leve de marrom, rosa e nude, perfeitos para combinar com o metálico. O resultado é uma make linda e perolada. “Essa mistura de cores vai deixar o visual sofisticado, sem perder a leveza, que é a cara do verão”, explica a maquiadora.

“Make B. é uma marca referência em traduzir tendências de moda e beleza em produtos de maquiagem que entregam tecnologia e alta performance. Nesse sentido, sempre buscamos atender os desejos das consumidoras por produtos de beleza que façam a diferença no resultado final do look”, afirma Diego Costa, gerente da categoria de maquiagem do Boticário.

Para colocar em prática todas essas dicas e arrasar em qualquer estação do ano, O Boticário traz seis cores de batons que possuem partículas luminosas e criam o efeito metálico – Cosmic Rose, Novo Cosmic Purple, Cosmic Red, Cosmic Taupe, Cosmic Brown e Cosmic Grey. Já os batons líquidos trazem uma fórmula mate metalizada nas cores Nudesire, Flowered e Purpleasure.

Se a ideia for combinar a cor do batom com a das unhas, os líquidos fazem dupla com os esmaltes de secagem rápida. E o pigmento para os olhos com aplicador, que fez tanto sucesso na coleção Modern Asia, vai continuar no portfólio regular. Super fácil de usar, o produto tem duas opções de cores, Bronze Lights e Golden, e confere aquele toque final na make.

Serviço:

Make B. Batom Perfeito Metal Glow

Preço sugerido: R$ 43,90

Cor: Cosmic Rose

• Efeito metálico

• Textura confortável

• Alta cobertura

Disponível também nas cores: Novo Cosmic Purple, Cosmic Red, Cosmic Taupe, Cosmic Brown e Cosmic Grey

Make B. Batom Efeito Mate Metálico

Preço sugerido: R$ 37,90

Cor: Purpleasure

• Efeito mate metálico

• Textura confortável

• Alta cobertura

• Longa duração

Disponível também nas cores: Nudesire e Flowered. Todas fazem dupla com os esmaltes de mesma cor e nome

Make B. Esmaltes Metálicos

Preço sugerido: R$ 17,90

Cor: Purpleasure

• Efeito metálico

• Alta cobertura

• Secagem rápida

• 5 free

Disponível também nas cores: Nudesire e Flowered. Todas fazem dupla com os batons líquidos de mesma cor e nome

Make B. Pigmento para Olhos

Preço sugerido: R$ 54,90

Cor: Bronze Lights

• Textura ultrafina

• Garante alta cobertura desde a primeira aplicação

• Acabamento metalizado

Disponível também na cor Golden Crush

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

Informações à imprensa – O Boticário

Nagib Comunicação e Eventos

Contato: Flávia Fontes (96) 98112 9431

Curtir isso: Curtir Carregando...