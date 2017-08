Texto e fundo colorido: Status do WhatsApp agora permite postar sem foto

O TecMundo já havia noticiado no início do mês que o Status do WhatsApp estava recebendo uma novidade interessante: posts compostos apenas por fundos coloridos e texto. Hoje, contudo, o mensageiro anunciou de forma oficial que a novidade já está disponível para todos os seus usuários. Se você ainda não recebeu, basta atualizar para a versão mais recente.

“A nova função facilita compartilhar atualizações criativas baseadas em texto no seu Status […] e permite que você envie atualizações para seus contatos de uma forma divertida e personalizada”, lê-se no comunicado oficial.

O mesmo texto ainda afirma que essa função copiada do Snapchat já tem mais de 250 milhões de usuários únicos por mês no Android e no iOS, o que é muito mais do se imaginava, considerando que boa parte dos fãs do mensageiro ficou irritada com a implementação do recurso no app.

Veja mais no Canaltech

Curtir isso: Curtir Carregando...