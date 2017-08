Pente-fino do INSS convoca 22.057 aposentados para reavaliação

Cartas serão enviadas hoje; prazo é de 5 dias úteis para o agendamento

O governo começa nesta sexta-feira (25) a segunda fase da Operação Pente-Fino de reavaliação dos benefícios por incapacidade que estão há mais de dois anos sem reavaliação médica. Desta vez o alvo são as aposentadorias por invalidez. A convocação será por carta e neste primeiro lote foram incluídos 22.057 aposentados de todo o país.

A regra do pente-fino é chamar os segurados com menos de 60 anos, com exceção para aqueles que têm mais de 55 anos, porém, recebem a aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos.

Os convocados por carta terão que ligar para o telefone 135 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e agendar uma nova perícia. O governo acredita que todas as 22 mil perícias desta primeira serão agendadas até a primeira quinzena de setembro. O prazo para o aposentado agendar uma data é de cinco dias úteis após o recebimento da carta.

Ao todo, o MDS (Ministério de Desenvolvimento Social), órgão responsável pelo pente-fino, pretende convocar 1,04 mihão de aposentados por invalidez que não são reavaliado há mais de dois anos; o que representa cerca de um terço do total de aposentadorias por invalidez ativas no pais. Ao todo, o INSS gasta R$ 3,4 bilhões por mês com as aposentadorias por invalidez, o valor médio é de R$ 1.168.

O aposentado que não fizer o agendamento da perícia terá o pagamento do benefício bloqueado. Aqueles que não estão com o endereço atualizado no banco de dados do INSS serão convocados por meio de edital publicado no “Diário Oficial” da União.

Na primeira fase das reavaliações, o governo convocou os segurados que recebiam o benefício de auxílio-doença e que também estavam há dois anos sem renovar o exame.

Via R7

