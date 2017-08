“Arte no Museu” na SEXTA.COM faz lançamento do EP Amazônidas de Jean Carmo no Museu Sacaca

O músico vai lançar o EP “Amazônidas”. O evento também vai contar com a poesia de Carla Nobre e momento de autógrafos do escritor Bruno Muniz.

Lívia Almeida

O músico Chico Terra lançou na última sexta-feira, 25, o projeto “Arte no Museu” dentro da SEXTA.COM do Museu Sacaca com a participação do violonista Nonato Leal, com objetivo de homenagear o patrono do Museu Sacaca. O resultado foi uma noite de boa música com um bom público.

Agora na 2ª edição, que acontece na sexta-feira, 01 de setembro, o projeto vai receber o músico e compositor Jean Carmo, que vai lançar o EP “Amazônidas”, cujo carro chefe é a música PRESERVA-TE que chama atenção sobre a atual situação da Amazônia.

O EP

Segundo Jean Carmo, “Amazônidas” retrata a história do caboclo, do índio que vive em harmonia com a floresta e vê seu habitat invadido e destruído por empresas e grileiros que visam unicamente o lucro. “Neste tempo em que legalmente destituem direitos conquistados, em 2012 escrevi esta música-mensagem por influência de outras canções que tratam da realidade do povo que habita a Amazônia. Nós Amazônidas, ainda hoje percebemos o quanto é importante ponderar e denunciar”, ressalta o músico.

Participações especiais

Além da participação do músico Jean Carmo, Chico Terra e Alci Pires e Banda (Helder Melo no baixo e Anderson Miranda na bateria) vão dar o tom da noite com canções que vão desde músicas populares da Amazônia até ritmos nacionais.

A noite também vai contar com a presença da poetisa Carla Nobre, que vai recitar poemas autorais e não-autorais e do escritor Bruno Muniz, que vai autografar o livro “Cem versos putos sobre mim”. A gastronomia típica da Amazônia também deve somar com o quê regional do projeto. A programação deve acontecer até às 23h.

Vale lembrar que a Baiúca do Chico terra vai estar aberta com venda de CD’s e livros de artistas da Amazônia, além da exposição de obras fotográficas do artista.

O “Arte no Museu”, que integra a “Sexta.Com, vai acontecer na praça de alimentação do Museu Sacaca, a partir das 19h.

SERVIÇO

ARTE NO MUSEU

DATA: 01 de setembro (sexta-feira)

LOCAL: Museu Sacaca – Av. Feliciano Coelho – Bairro: Trem

HORA: 19h

Contato:

Chico Terra

99118-6505 (telefone e whatsapp)

Curtir isso: Curtir Carregando...