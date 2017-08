Desligamento de linha de transmissão afeta municípios de Rondônia e do Acre

Diversos municípios de Rondônia e do Acre ficaram sem energia elétrica na tarde de hoje (29), após uma série de desligamentos na linha de transmissão do sistema Acre-Rondônia, que resultaram na perda da interligação com as usinas de Santo Antônio, Jirau e Samuel.

Segundo a Eletrobras Distribuição Rondônia, a interrupção ocorreu por causa da atuação da proteção do sistema de transmissão, que afetou parte do estado desde o município de Pimenta Bueno até o Acre. Ainda não se sabe o que fez com que o sistema de proteção tenha sido ligado automaticamente. A energia está sendo restabelecida gradativamente na região.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a interrupção começou às 15h48 e o restabelecimento das cargas teve início às 16h15 em Porto Velho e às 16h40 em Rio Branco. O ONS informou que está analisando as possíveis causas da ocorrência, “de forma que seja elaborado o Relatório de Análise da Perturbação (RAP) na maior brevidade possível”.

Edição: Amanda Cieglinski

Agência Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...