Reserva do Iratapuru: um dos paraísos amazônicos sob ameaça de extinção

por Lívia Almeida*

Com uma área de 806.184 hectares, indo do oeste do Amapá até o norte do Pará, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru foi criada no ano de 1997. Esta é uma das reservas que compõem a área que compreende a Reserva Nacional do Cobre e Associados – RENCA.

Assim como as demais áreas, a Reserva do Iratapuru é dotada de uma beleza tipicamente amazônida, onde se misturam espécies de açaizais e castanheiras. Na área que abrange o Amapá, no município de Laranjal do Jari, parte da reserva já foi destruída com a instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio.

O local é conhecido também devido a um contrato com a empresa de cosméticos Natura, onde os moradores trabalham em uma fábrica de beneficiamento de castanha, feito de forma sustentável, para produção de produtos de beleza.

Antes:

Em meio à floresta, cerca de 50 a 60 famílias viviam em comunidade, retirando do lugar o que precisavam para viver e se sustentar, através da pesca e da caça;

Existia grande variedade de peixes, devido à água corrente que desaguava em várias corredeiras e na Cachoeira de Santo Antônio;

Árvores e frutos em abundância;

Abastecimento de energia elétrica feito através de gerador, até à meia noite.

Depois:

De acordo com os próprios moradores, após a instalação da hidrelétrica passaram a existir vários problemas, muitos deles em consequência do não cumprimento do acordo ambiental por parte da empresa responsável pela usina. As consequências foram:

Construção de uma Vila sem arborização;

A vila não possui energia elétrica;

Falta de saneamento básico;

A maioria das cachoeiras (incluindo a maior) desapareceram;

Perdeu-se a variedade de peixes;

Algumas famílias abandonaram o local por falta destas condições;

Grande impacto na cultura e no modo de vida da comunidade.

Consequências

Agora imagine o que será feito deste lugar se houver a extração de minério? As famílias terão que sair do local? Vão perder seu sustento? Seu modo de vida?

Impacto Ambiental

Poluição/contaminação dos rios já que essa área encontra-se nas cabeceiras dos rios que desaguam na comunidade;

Redução da biodiversidade que pode afetar a população de castanhais principal fonte de renda da comunidade.

Impactos Sociais

Aumento desordenado da população e pressão sobre recursos pesqueiros;

Empregar mão de obra da cooperativa e afastamento da atividade principal (extrativismo).

Colaboraram para este post:

Eudimar Viana

(filho de moradores da Reserva)

Chico Terra

(fotos da Reserva antes da instalação da hidrelétrica)

*Jornalista e Editora do blog ChicoTerra.com

