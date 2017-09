Justiça fecha 40 faculdades ilegais no Pará em 12 anos

Mariana Martins

A Justiça Federal atendeu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) no Pará e condenou mais duas empresas que atuavam de forma irregular, como faculdades no estado.

Desta vez foram condenadas a Faculdade Latino Americana de Educação (Flated), que atuava principalmente no oeste do estado, e o Seminário Teológico da Assembleia de Deus (Setad), que atuava em Belém.

Com as duas novas condenações, já são, no total, 40 instituições com cursos irregulares suspensos no estado desde 2005.

O MPF atua, ainda, em aproximadamente 100 processos ou investigações sobre empresas acusadas ou suspeitas de promoverem cursos de graduação ou pós-graduação no Pará, sem autorização do Ministério da Educação.

Para saber se uma instituição de ensino é credenciada ou não junto ao Ministério da Educação, o cidadão pode acessar o site do E-mec pelo endereço eletrônico www.emec.mec.gov.br.

Para denunciar instituições que estejam atuando de maneira irregular, o cidadão pode encaminhar denúncia pela página eletrônica do Ministério Público Federal, no endereço www.cidadao.mpf.mp.br.

A lista com o nome das instituições proibidas pela Justiça Federal de promover cursos de nível superior no Pará, sem a autorização do ministério também pode ser vista na página eletrônica do Ministério Público Federal no Pará.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...