Sal marinho está contaminado com plástico, aponta pesquisa

Microplástico está se tornando onipresente no meio ambiente e já atinge o topo da cadeia alimentar

O sal marinho pode parecer inofensivo mas está contaminado pela poluição do plástico. A desoberta foi divulgada em um estudo no jornal britânico “The Guardian”. A má notícia é de que o microplástico está se tornando onipresente no meio ambiente e já atinge o topo da cadeia alimentar.

Na semana passada, uma pesquisa também revelou que fibras de plástico invisíveis estão presentes não apenas nos oceanos, mas também na água potável usada por milhões de pessoas.

Como refere o UOL, cientistas acreditam que a maioria da contaminação ocorre devido ao desperdício de plástico por meio de garrafas e roupas. Todo o ano, mais de 12.7 milhões de toneladas de plástico são despejadas no oceano. “O plástico está no ar, na água, nos frutos do mar que nós comemos, na bebida, no sal que usamos –ele está por toda parte”, disse Sherri Mason, professora da Universidade Estadual de Nova York, que liderou a última pesquisa sobre a contaminação do sal pelo plástico.

Veja matéria completa no Notícias ao Minuto

