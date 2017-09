Esporte e saúde é o tema do projeto Caminhada Alexandrina 2017

A Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares realiza no sábado, 23 de setembro, a 36ª Caminhada Alexandrina, com a saída marcada para as 08 horas da manhã, da frente da escola, no bairro do Trem, com o seguinte itinerário: avenida Feliciano Coelho, rua General Rondon, avenida Coriolano Jucá, rua Candido Mendes, orla do bairro Santa Inês, e chegada no complexo do Araxá.

Este ano o projeto da tradicional Caminhada Alexandrina tem como tema Esporte e saúde e desde o inicio do segundo semestre a coordenação do projeto da caminhada vem realizando várias atividades, como palestras, debates, trabalhos pedagógicos, ações sociais e de saúde em parceria com outras instituições, envolvendo alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar com o objetivo de incentivar as práticas esportivas e qualidade de vida, chamando a atenção sobre a má alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, doenças coronárias, vida sedentária, entre outros problemas enfrentados pela sociedade moderna.

“A ciência do esporte demonstra através de estudos a importância de se praticar qualquer atividade física ou esportiva, desde que seja bem planejada. A prática esportiva traz benefícios tanto no âmbito da saúde do corpo, quanto da mente, permitindo-nos ter uma vida mais saudável, e a construção de uma boa escola passa pelo compromisso da implementação de ações que promovam uma educação e democrática. A Escola AVT busca construir atitudes acerca do tema Esporte e saúde, com ações voltadas para a sensibilização da comunidade escolar sobre a importância do esporte como inclusão, lazer, rendi mento educativo e participativo, bem como proporcionar uma melhor qualidade de vida”, afirma a o projeto da caminhada.

