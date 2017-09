Macapá ganha quiosque para credenciamento de vagas especiais de estacionamento

Como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito em Macapá, o prefeito Clécio Luís inaugurou o quiosque de atendimento da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac) no Amapá Garden Shopping, nesta segunda-feira, 18. O local servirá para emitir a credencial de estacionamento para vaga especial de idosos e pessoas com deficiência, e funcionará das 15h às 21h. A iniciativa faz parte de uma Parceria Público-Privada.

“Aproveitamos esse calendário para tratar de assuntos relacionados ao trânsito. Avançamos agora para o uso responsável das vagas de idosos e pessoas com deficiência. A campanha quer transmitir a mensagem que em Macapá não tem vaga para o desrespeito. A intenção é que cada vez mais usuários possam tirar sua credencial, por meio da parceria entre CTMac e Amapá Garden Shopping”, ressaltou Clécio Luís.

O diretor-presidente da CTMac, André Lima afirmou que esse trabalho traz informações sobre o estacionamento irregular das vagas especiais. “O Amapá Garden Shopping é o início dessa parceira. Desejamos levar esse serviço aos supermercados e a outros empreendimentos”. Elielson Almeida, motorista, foi o primeiro a procurar os serviços. “Recentemente, tive um Acidente Vascular Cerebral [AVC], o que me deixou com a mobilidade reduzida. A credencial me permite estacionar com tranquilidade nas vagas especiais”.

“Em nome do Garden, agradecemos a prefeitura, que prontamente acolheu o nosso pedido. Com esse quiosque, esperamos atender a população”, agradeceu o gerente de Operações do Amapá Garden Shopping, Gustavo Gomes. Para que a emissão da credencial seja feita na hora, foi criado, pela Central de Processamento de Dados da CTMac, o Sistema de Estacionamento de Vaga Especial (Seve), que permite o cadastramento em nuvem, garantindo segurança dos dados do usuário.

A pessoa que desejar adquirir a Credencial de Estacionamento de Vaga Especial precisa ir ao quiosque da CTMac, no Amapá Garden, ou na sede da autarquia com a seguinte documentação: CNH (original e cópia), comprovante de endereço atualizado e o laudo médico (pessoas com deficiência). A emissão da credencial é imediata e gratuita. O documento é de uso pessoal e intransferível, com validade de dois anos e pode ser utilizado em qualquer veículo particular, mesmo não sendo proprietário, porém, só será válido se o titular estiver presente. Estacionar em vagas especiais não sendo portador da credencial é considerado infração gravíssima, levando sete pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

A mobilização da Semana Nacional do Trânsito será feita até 25 de setembro, organizada pela CTMac, que preparou ações para chamar a atenção de todos os atores do trânsito. Nos próximos dias, estão previstas iniciativas diversas de sensibilização de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, pelo comportamento consciente e responsável.

Participaram também da inauguração o coordenador municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, Jodoval Farias e a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Nádia Souto.

Alessandra Lameira

Assessora de comunicação/CTMac

Contato: 98119-7655

Fotos: Rui Brandão

