Vacina contra HPV: ampliação temporária de faixa etária encerra e campanha volta para público-alvo

A ampliação temporária de faixa etária para a vacinação contra o HPV foi encerrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Macapá. Em duas semanas, mais de seis mil doses disponíveis para o público de 15 a 26 anos esgotaram. Agora permanece somente para o público-alvo, que são os adolescentes de 9 a 15 anos.

Essa medida da ampliação se deu por meio de recomendação do Ministério da Saúde, que orientou os municípios a utilizarem as vacinas com lotes a vencer em janeiro e fevereiro de 2018 no público de 15 a 26 anos, como forma de não desperdiçar vacinas. Para elas, três doses serão administradas com intervalo de zero, dois e seis meses. As pessoas que tomaram a primeira neste período, excepcionalmente, terão as duas subsequentes garantidas nas UBS’s.

“Tínhamos um lote com pouco mais de seis mil doses e todas as vacinas foram administradas sem nenhum desperdício. Os jovens e adultos que foram vacinados durante a ampliação devem ficar atentos ao dia de retorno à unidade para as demais doses”, explica a coordenadora de Imunização de Macapá, Jorsette Cantuária.

Para tentar ampliar o número de adolescentes imunizados, a coordenação irá intensificar as atividades feitas em conjunto com o Programa Saúde na Escola (PSE). “Com o fim da ampliação, nosso foco volta a ser os adolescentes que ainda têm muita resistência à vacina. Vamos sensibilizar pais e adolescentes sobre a importância e, após esse momento, iremos fazer a vacinação nas escolas”, ressalta a coordenadora do PSE, Ellen Suelen.

Jamile Moreira

Assessora de comunicação/Semsa

Contato: 99135-6508

Curtir isso: Curtir Carregando...