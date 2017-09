Deputado ruralista usa informações falsas sobre indígenas, meio-ambiente e demarcação de terras

Em entrevista para o site do serviço alemão Deutsche Welle no último mês, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT), utilizou pelo menos quatro informações inverídicas. A conclusão foi divulgada recentemente pelo site Congresso em Foco, do Uol, que expôs suas declarações ao Truco – projeto de fact-checking da Agência Pública. Na publicação estrangeira, veiculada no último mês, ele ataca a legislação ambiental, defendeu o agronegócio e elogia as reformas do governo Michel Temer (PMDB).

De acordo com o Congresso em Foco, o chefe da bancada ruralista também minimizou protestos indígenas contra perda de direitos e invasões de terras e criticou demarcações. Segundo Leitão, manter a floresta em pé é um custo pago pelos produtores rurais, que deveria ser recompensado. Assim, seguindo a metodologia do projeto, o parlamentar foi procurado para informar as fontes das afirmações, tendo respondido prontamente aos questionamentos.

As justificativas, enviadas pela assessoria de imprensa da FPA, foram incluídas nas checagens.

