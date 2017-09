O Boticário aposta na ousadia e lança novas cores de batom Intense para arrasar no look

A cantora Anitta é a estrela da campanha que resume tudo na assinatura: “Prepara e Arrasa!”

Intense, do Boticário, lança cinco novas cores de batons que reforçam a proposta de praticidade da marca. A aposta é em tons ousados, capazes de dar um up em looks básicos e mostrar que a praticidade de um “bocão” bem destacado pode ser protagonista soberano de qualquer produção. Os batons já estão nas lojas de todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras da marca.

Use e abuse das cores: prepare e arrase! O destaque do lançamento fica por conta das tonalidades: azul (360 Graus), roxo (200 Mistérios), vermelho (12 Indiretas), marrom (120 Confidências) e vinho (170 Segredos), que chegam para mostrar que a ousadia pode sim fazer parte do dia a dia.

Em opções matte e cremoso, os batons têm de longa duração e podem ser usados em qualquer tipo de situação, deixando o visual mais leve e divertido. As novas cores estimulam as consumidoras a ressaltarem o que há de melhor nelas, sem medo de ousar, preparadas para arrasar com apenas um passo. “As mulheres buscam cada vez mais praticidade no dia a dia. E esse é exatamente o maior benefício das novas cores de Intense, oferecer possibilidades de estar sempre com uma make incrível, com a praticidade que a agitação do cotidiano exige”, explica Diego Costa, gerente da categoria de Maquiagem.

Poderosa: Anitta é estrela da campanha E para protagonizar a campanha, ninguém melhor que a estrela pop, Anitta. A personalidade atrevida da musa é a cara das novas cores de batom que vêm para mostrar que a ousadia pode sim fazer parte do dia a dia e que não existe essa de que “cor escura vale só para balada”.

No shooting, que teve a beleza assinada pelo beauty artist Henrique Martins, a cantora foi clicada ao som de sua playlist favorita esbanjando ousadia e atitude, uma make com foco total na boca, e roupas com um toque jovial e lacrador, assim como ela. E para o lançamento de cores ousadas teremos um show de arrasar.

Serviço

Batom Intense

Preço: R$ 21,90

Cor: 360 Graus (Anitta usa a versão matte)

• Com efeitos matte e cremoso

• Alta cobertura e longa duração

Disponível também nas cores: 200 Mistérios, 120 Confidências, 12 Indiretas e 170 Segredos.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

Sobre A VEVO

Empresa norte-americana reconhecida como a primeira plataforma de vídeo premium da internet, especializada em música e entretenimento. Joint Venture das gravadoras Universal Music e Sony Music e do Grupo de investimento Abu Dabhi, hoje, a VEVO possui, em nível global, mais de nove bilhões views mensais. No Brasil, a plataforma integra a produtora in house Music 2 Produções – responsável pela produção dos programas exclusivos para o Brasil.

