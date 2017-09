Terremoto no México mata 217 e derruba dezenas de prédios

As autoridades do México anunciaram que o balanço atualizado de vítimas do terremoto de 7,1 graus que sacudiu ontem (19) o país é de 217 mortos, sendo a maioria (86) na capital, Cidade do México.

Outras 71 pessoas morreram em Morelos, 43 em Puebla, 12 em Estado de México, 4 em Guerro e uma em Oaxaca, de acordo com o coordenador da Defesa Civil mexicana, Luis Felipe Puente. O tremor de terra aconteceu, coincidentemente, no aniversário de 32 anos de um devastador terremoto que deixou 10 mil mortos no México em 19 de setembro de 1985. Além disso, um outro sismo de 8,1 graus atingira o país há apenas duas semanas, no dia 7, deixando 98 mortos. Várias cidades do México estão com os imóveis desabados, semáforos sem funcionar e destruição por toda parte.

A Agência Ansa percorreu de carro a zona sul da Cidade do México e identificou caos no trânsito, com centenas de voluntários tentando colocar ordem nas ruas e tranquilizar as pessoas. Milhares de mexicanos estão caminhando pelas ruas em busca de ajuda, já que faltam meios de transporte. Várias ruas estão fechadas e as sirenes das ambulâncias não param de tocar.

Alguns bairros da capital permanecem sem energia elétrica, afetando dois milhões de pessoas.

