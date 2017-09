8ª Feira Norte do Estudante ocorre na próxima semana com mais de 90 palestras

Estudantes, instituições de ensino e profissionais de diversas áreas estarão reunidos na oitava edição da Feira Norte do Estudante (FNE), que ocorre na próxima semana, entre os dias 27 e 29, das 9h às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, Avenida Djalma Batista, Chapada, Zona Centro-Sul. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser realizadas através do site: www.feiranortedoestudante.com.br.

A FNE espera receber mais de 40 mil visitantes e movimentará cerca de 50 empregos diretos com contratação de pessoal para atuar na produção do evento.

A programação terá 90 palestras sobre aprendizagem, carreira e empregabilidade. Também serão realizadas atividades culturais, sorteios, oficinas, testes vocacionais, jogos, painéis, minicursos, entre outras ações.

O público-alvo é composto por alunos do ensino fundamental, médio e graduação, além de profissionais em busca de atualização ou mudança de carreira.

“Será um amplo espaço de oportunidades para que jovens em formação ou em busca de reposicionamento no mercado de trabalho possam ter acesso à informação para sua descoberta dentro do cenário profissional”, afirma a coordenadora da feira, Inês Lima.

A FNE terá uma área de exposição onde os visitantes farão contato com os principais agentes de educação do Amazonas. Nesta edição, o evento prevê reunir mais de 30 expositores.

As instituições de ensino superior confirmadas são: Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam), Universidade Paulista (Unip), Centro Universitário do Norte (UniNorte), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), IDAAM, UNINASSAU, Faculdade Estácio do Amazonas, Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) e Instituto Singular.

Entre os institutos de educação, estarão presentes o Centro Educacional Adalberto Valle, Senac Amazonas, SESI, Fundação Rede Amazônica, Gracom Escola de Efeitos Visuais, Manaós Tech, Qualificar, Parque de Ideias e Curso Alpha Pré-Universidade.

Também haverá centros de idiomas e intercâmbio, como Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), Egali Intercâmbio e Minds English School.

Já os parceiros de conteúdo, cultura e entretenimento são 3M/Post-it, Coquetel, Editora Intrínseca, Instituto Amazônia, Ilustrama, Net, Amazon Sat, RP Manaus, PMM e Banco do Brasil.

