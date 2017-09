Ambientalistas questionam fala de Temer na ONU sobre desmatamento

Dados apresentados pelo presidente sobre queda do desmatamento na Amazônia são considerados contraditórios e desconhecidos: “ações do governo vão na contramão do discurso”

São Paulo – Representantes de mais de 150 organizações da sociedade civil reunidos no movimento reunidos no movimento #Resista realizaram um protesto nesta terça-feira (19) em Brasília contra o desmonte promovido pelo governo Michel Temer em relação às questões ambientais e dos direitos dos povos indígenas.

Eles afirmam que as declaração do presidente em discurso na abertura da 72ª Assembleia Geral da ONU, em que afirmou que o desmatamento na Amazônia vem caindo, não condizem com as ações tomadas pelo seu governo, que tem atuado para liberar a mineração em áreas de floresta e busca, no Congresso, flexibilizar as regras do licenciamento ambiental para atividades agropecuárias, dentre outras ações danosas ao meio ambiente.

“O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão temos concentrado atenção e recursos, pois, trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região”, disse Temer.

A coordenadora do programa de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental (ISA), Adriana Ramos, diz que a declaração do presidente não se baseia em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do governo que monitora o desmatamento. “Que ele divulgue primeiro os dados oficiais para que então possa se manifestar em cima disso”, diz a ambientalista ao repórter Uélson Kalinovski, para o Seu Jornal, da TVT.

