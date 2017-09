Barca das Letras distribui livros à crianças ribeirinhas do Amapá

A campanha Barca das Letras arrecada livros para serem doados a ribeirinhos no Amapá.

A ideia do projeto este ano é entregar livros de literatura infantil e infantojuvenil, como gibis e histórias de fantasia, às crianças da região.

O projeto, que percorre comunidades onde é difícil o acesso à leitura, inicia no Igarapé das Mulheres, na zona leste de Macapá, no dia 12 de outubro, e segue para comunidades do Rio Pedreira, no dia 13, também na capital.

Já no dia 14 de outubro, o grupo parte rumo ao município de Itaubal, chegando à foz do rio Macacoari. No dia 15, o projeto parte para São Tomé, destino final da expedição.

Para quem quiser doar, os livros estão sendo coletados em três pontos de Macapá: no Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá, no Sindicato dos Servidores Públicos em Educação e também na agência Eva Turismo, até o dia 12 de outubro.

EBC

