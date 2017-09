Justiça condena Sérgio Cabral a 45 anos de prisão por três crimes

Ex-governador do Rio é sentenciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa investigados na Operação Calicute

O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 45 anos e 2 meses de prisão além de multa na noite desta quarta-feira (20). Ele estava sendo investigado no âmbito da Operação Calicute, um dos desdobramentos da Lava Jato, e foi acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a denúncia da operação, o esquema era de desvio de dinheiro de contratos do governo do Rio com empreiteiras. Além de Sérgio Cabral , a sentença proferida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal também condenou outros 11 participantes do esquema. A esposa do ex-governador, Adriana Ancelmo, recebeu a sentença de 18 anos e três meses de reclusão.

Cabral é o chamado de “idealizador do gigante esquema criminoso institucionalizado no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, era o chefe da organização, cabendo-lhe essencialmente solicitar propina às empreiteiras que desejavam contratar com o Estado do Rio de Janeiro, em especial a Andrade Gutierrez, e dirigir os demais membros da organização no sentido de promover a lavagem do dinheiro ilícito”, conforme escreveu Bretas na sentença.

O juiz também acrescentou ao documento que o ex-governador solicitou a Rogério Nora, presidente da Andrade Gutierrez, o pagamento de propina, para que a empreiteira firmasse contrato com o Estado do Rio de Janeiro, em reunião realizada no início de 2007, na casa de Cabral. A solicitação havia sido reforçada em outra reunião, dessa vez realizada no Palácio Guanabara.

