Maioria de venezuelanos em Roraima é jovem, possui boa escolaridade e está trabalhando

A maioria dos venezuelanos não indígenas vivendo em Roraima é jovem, possui boa escolaridade, tem atividade remunerada e paga aluguel. Entre os que trabalham, 51% recebem menos de um salário mínimo e 28% estão formalmente empregados. Muitos enviam ajuda financeira aos familiares que estão na Venezuela, e apontam a crise econômica e política como principal motivo para se deslocar. Já os venezuelanos indígenas que vivem em Roraima indicam a fome como motivo de seu deslocamento, sendo que as mulheres são a principal fonte de renda neste grupo.

O estudo — realizado pelo Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do trabalho, e com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) — aponta o perfil sociodemográfico e laboral dos venezuelanos que vivem em Roraima, de forma a apoiar a formulação de políticas migratórias no Brasil.

Estes são alguns dos resultados revelados pelo perfil sociodemográfico e laboral dos venezuelanos que vivem em Roraima, em pesquisa promovida pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg), vinculado ao Ministério do Trabalho. A pesquisa foi realizada pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello na Universidade Federal de Roraima (UFRR), por meio do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) e com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Clique aqui para ler o sumário executivo da pesquisa.

“Esse é um trabalho muito importante para conhecermos os principais dados desta população e subsidiar as políticas migratórias, de acordo com as necessidades da imigração venezuelana no Brasil”, disse o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. “A pesquisa nos dá maior clareza sobre este processo de deslocamento forçado, com informações valiosas sobre as estratégicas de chegada e permanência dos venezuelanos no Brasil”, comentou o oficial da Unidade de Meios de Vida do ACNUR, Paulo Sérgio de Almeida.

