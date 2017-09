Parque gastronômico em Manaus valoriza artistas amazonenses com noites musicais

O maior espaço gastronômico da cidade é também palco de apresentações musicais, com a valorização dos artistas amazonenses que encontram no Park Vieiralves cenário e público cativantes para a exibição dos seus trabalhos. Nesta sexta-feira (22) é a vez da Natty dos Anjos mostrar seu talento com canções brasileiras e muito reggae. Já no sábado (23), Nanda Moura encanta o ambiente com sua voz suave em um show acústico no estilo voz e violão. Todas as apresentações têm início às 19h e seguem até às 22h, com entrada gratuita!

O Park Vieiralves está situado na Rua Rio Madeira, n.710 , bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Com mais de 15 empreendimentos oferecendo diferentes tipos de comida, o local é o ambiente ideal para quem deseja experimentar novos sabores, em um ambiente seguro, artístico e com ampla área verde. As crianças têm lugar cativo com brinquedos na areia e uma casa na árvore que faz a alegria da criançada.

Atrações

Artista presente na noite manauara, Natty dos Anjos já se apresentou em diversos eventos da cidade como feiras livres e bares que enaltecem a música brasileira, em especial no balanço do reggae. Em outras oportunidades, Natty dividiu o palco com um dos maiores cantores do segmento em Manaus, Cileno Conceição. Uma dessas noites marcantes aconteceu no palco do Teatro Amazonas.

Nanda Moura, que se apresenta no sábado (23), é um dos novos talentos da terra e também é voz conhecida em bares e restaurantes da cidade. Com estilo eclético, Nanda e seu violão prometem encantar o público com um show acústico, interativo, e repertório variado.

