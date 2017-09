Sete projetos desenvolvidos por alunos do SESI e do SENAI AP são expostos na Feceap

Macapá – Alunos do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão participando da V Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap). Os estudantes têm sete projetos expostos no evento, que encerra nesta sexta-feira, 22. A iniciativa busca despertar nos jovens o interesse pela ciência, além de estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo na área tecnológica.

“Geração de energia elétrica a partir de dínamo instalado em rabetas utilizadas por ribeirinhos” foi elaborado pelos alunos Bruno Alessandro, José Gabriel e Renata Larissa. Eles são orientados pelo professor de Física do SESI, Danilo Ramalho, e coorientados pelo professor Edgar Vieira. O trabalho propõe a instalação de pequenos geradores no eixo principal das rabetas para transformar em energia elétrica e alimentar uma bateria, que, ao ser carregada, seria retirada pelo ribeirinho e utilizada em suas necessidades domésticas. Em 2016, o projeto conquistou o primeiro lugar na Feira, na categoria Engenharia. Este ano, eles apresentaram uma versão ampliada.

“Sorriso de Papel: produção de caixas coletoras de relatos para o combate à depressão e ansiedade”. O projeto, desenvolvido pelos alunos Paulo Rodrigo, Ruane Carmo e Wictoria de Moura tem intuito de discutir, prevenir e combater a doença e o transtorno de ansiedade. O grupo é orientado pelo professor Daniel Ribeiro e coorientado por Danilo Ramalho.

Os professores Danilo Ramalho e Edgar Isacksson orientam e coorientam, respectivamente dois projetos. “Fechadura eletrônica de Arduino” propõe o uso da placa para fazer automação de residências. O mecanismo vem sendo estudado pelos estudantes Carlos Bezerra e Diego Barbosa para também ser utilizado em automóveis. Já os alunos Victor Rúben, Flávia Leite e Karine Moraes apresentaram “Reprogramando vidas: prevenindo ociosidade e tédio em jovens no âmbito hospitalar com o uso da robótica”. A proposta é utilizar robôs em apresentações para entreter os jovens que estão hospitalizados.

O trabalho dos alunos Paulo Ítalo Barros e Thalya Rodrigues e do professor Danilo Ramalho aborda a transformação do resto – denominado bagana – de cigarro em filtros para escapamentos de veículos. O projeto trabalha com a ideia de utilizar o que seria lixo para evitar que os poluentes sejam liberados na atmosfera.

O projeto Inglês que transforma é elaborado pelas jovens Anna Vitória, Karoline Farias e Alice Leão, orientado pela professora de Inglês, Ana Paula, e coorientado pela professora de Espanhol e Literatura, Josimara Sanches. Voltada para escolas públicas que não trabalham com o ensino da língua inglesa, a ideia é ensinar o idioma por meio da afirmação de valores éticos.

Os alunos do 2º ano do EBEP Rodrigo Borges e Pablo Mota concorrem com o trabalho “Economic”. O projeto, que é orientado pelos instrutores do SENAI Raul Barrada e Renan Barbosa, trata de um aplicativo que se comunica com placas que trabalham a parte de automação predial. A proposta, que contribui para a diminuição do consumo de energia e não agride o meio ambiente, conquistou o primeiro lugar na categoria Social da IV Feceap. Este ano eles apresentaram novamente, mas com melhorias.

Os projetos que forem destaque no evento científico deste ano receberão medalhas e premiação, além de credencial para as equipes-destaque participarem de feiras afiliadas ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), em outros estados e fora do Brasil.

