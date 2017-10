Ideflor-bio realizará processo seletivo para vagas temporárias

A jornada de trabalho será de oito horas diárias ou de acordo com conveniência administrativa, totalizando 40 horas semanais

Portal Amazônia, com informações da Agência Pará

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), realizará, nos dias 3 e 4 de outubro*, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PPS), a fim de selecionar candidatos que desempenharão as funções de Técnico em Gestão Ambiental, Assistente Administrativo e motorista.

O preenchimento das vagas é de caráter temporário e voltado para os municípios de São Félix do Xingu, Santarém e Belém. As inscrições serão realizadas através do site do Ideflor-bio, sem cobrança de taxa de inscrição.

O processo compreenderá três fases, sendo a inscrição a primeira, de caráter habilitatório; a segunda, análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a terceira, com entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório.

A jornada de trabalho será de oito horas diárias ou de acordo com conveniência administrativa, totalizando 40 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da instituição. O contrato administrativo terá duração de 12 meses, a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período.

Para maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações do edital, acesse o site.

Via Portal Amazônia

*Retificação conforme informação da Assessoria de Comunicação do instituto.