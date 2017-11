Fotógrafo Ricardo Martins ministra palestra gratuita no Instituto Amazônia

O premiado fotógrafo Ricardo Martins, autor de 6 livros de fotografias da natureza e internacionalmente conhecido pelo trabalho desenvolvido junto ao National Geographic, estará em Manaus na próxima sexta-feira (24) para ministrar a palestra ´Um Olhar Além da Fotografia´ e lançar no Amazonas seu mais recente trabalho, o livro ´Birds Of Brazil´. O evento acontecerá no auditório do Instituto Amazônia, situado na O premiado fotógrafo Ricardo Martins, autor de 6 livros de fotografias da natureza e internacionalmente conhecido pelo trabalho desenvolvido junto ao National Geographic, estará em Manaus na próxima sexta-feira (24) para ministrar a palestra ´Um Olhar Além da Fotografia´ e lançar no Amazonas seu mais recente trabalho, o livro ´Birds Of Brazil´. O evento acontecerá no auditório do Instituto Amazônia, situado na Rua Bernardo Ramos, n.145 , Centro Histórico. A atividade é gratuita e possui lotação máxima de 50 participantes. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail para atendimento@iamazonia.org.br com o nome completo, número de identificação de documento com foto (RG / Carteira de Habilitação) e aguardar retorno com confirmação da inscrição. A palestra terá início às 16h.

Durante a palestra, Martins irá abordar condições e desafios de se fotografar no meio da natureza, onde os profissionais estão sujeitos ao frio, calor, insetos, e os perigos da selva, além da forte pressão que exige paciência e atenção para conseguir capturar com clareza o cotidiano dos animais. Nessa trajetória, Martins tem entre suas publicações literárias os títulos “O Mosaico”, “Jalapão, história e cultura” e “A Riqueza de Um Vale”, vencedor do prêmio Jabuti 2012, tradicional e mais importante disputa literária do país.

A beleza e exuberância das aves podem ser conferidas em seu mais novo livro, Aves do Brasil, que narra de forma poética o vôo das aves brasileiras, revelando o olhar sensível do autor. “O trabalho é único, pois reúne o que eu tenho de mais expressivo em anos de atividade em expedições a vários lugares do Brasil”, comenta Martins. O livro é uma coletânea de imagens registradas em viagens ao Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.

Segundo o fotógrafo e jornalista, fotografar aves é muito difícil. Um dos objetivos é sempre passar emoção e mostrar a expressão do animal fotografado, para isso utiliza muito imagens com movimento corporais, cores e formas tendo como cenário o ambiente em que cada espécie vive. Neste seu trabalho buscou também captar a luz natural e situações que mostrassem a riqueza da fauna brasileira.