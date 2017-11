Amazon Fire TV Stick é lançado oficialmente no Brasil

onforme anunciado recentemente, o Amazon Fire TV Stick já está à venda no Brasil. A Amazon passou a disponibilizar o produto nesta terça-feira (21) em seu site e ele pode ser adquirido por R$ 289, com frete grátis para todo o país. Lançado inicialmente em 2014, o Fire TV Stick é um dos grandes rivais do Chromecast, o dongle da Google.

A versão do Amazon Fire TV Stick vendida no país é a Basic Edition, que permite acesso rápido a conteúdos de alguns dos principais serviços de streaming do mundo, como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. Ao todo, o dispositivo da Amazon conta com suporte para mais de 4 mil aplicativos.

Diferente do Chromecast, ele vem acompanhado de um pequeno controle remoto, o que deve facilitar o controle da reprodução de apps e jogos na televisão. O gadget traz processador quad-core e 8 GB de espaço para armazenamento de conteúdo, além de 1 GB memória RAM. Ao todo, o aparelho pesa 32 gramas e basta conectá-lo à entrada HDMI de uma televisão (e depois ligá-lo a uma tomada) para que tudo comece a funcionar.

Será que a Amazon consegue fazer frente para a Google por aqui?

Via TecMundo