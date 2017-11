Judoca amapaense é medalha de prata nos Jogos Escolares da Juventude em Brasília

Mais uma vez o judô amapaense é destaque nos Jogos Escolares da Juventude, na categoria de 15 a 17 anos. O judoca amapaense Tiago Leão, da Escola Estadual Tiradentes, conquistou a medalha de prata, a primeira do Amapá nesta edição dos jogos.

O Amapá iniciou as disputas das modalidades individuais na última sexta-feira, 16, em Brasília-DF, onde ocorre a etapa nacional dos jogos, que seguem até o dia 25 de novembro.

De acordo do coordenador da delegação amapaense, professor Olivaldo Nunes, os alunos-atletas do Amapá vêm desempenhando uma excelente competição. “Nós já tivemos um ótimo resultado no judô com a medalha de prata do judoca Tiago, e obtivemos boas vitórias na luta olímpica e vôlei de praia. Acredito que ainda teremos mais medalhas”, prospectou.

Para chegar até a final, Tiago, da categoria até 55 quilos, precisou fazer quatro lutas. Na decisão, diante do brasiliense, atual campeão brasileiro na categoria, acabou sentido o cansaço e na metade da luta levou um ippon.

Mesmo assim o medalhista mostrou muito contente em conquistar uma medalha representado o Amapá em uma competição nacional. “Com muito esforço conseguimos essa medalha de prata e só não conseguimos o ouro por detalhe e o adversário era muito qualificado, mas estamos felizes porque colocamos o nome do Amapá em evidência”, disse.

A delegação amapaense viajou com 162 integrantes, entre dirigentes, técnicos e atletas, para a disputa das modalidades individuais e coletivas masculinas e femininas de futsal, handebol, basquete e vôlei, atletismo, badminton, ciclismo, luta olímpica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Esta é a maior delegação amapaense da história do Estado nos jogos.

A delegação amapaense participa dos Jogos Escolares da Juventude com apoio do governo do Estado. As passagens até a capital federal foram asseguradas através de uma emenda parlamentar do deputado federal Roberto Góes (PDT), no valor de R$ 1,4 milhão, que contempla outros projetos esportivos.

Os Jogos Escolares da Juventude são o maior evento estudantil esportivo do Brasil. A competição de abrangência nacional reúne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o país. Atualmente, é tida como referência internacional. Consideradas as fases seletivas, os números chegam a mais de dois milhões de atletas e cerca de 4 mil cidades participantes.

Na terça-feira, 21, iniciam as disputas das modalidades coletivas.