Projeto Macapá Cidadania inicia com 500 atendimentos à população

A Prefeitura de Macapá lançou o projeto Macapá Cidadania, no sábado, 18. O evento ocorreu na Escola Municipal Jardim Felicidade. O Município levou à comunidade todos os programas socioassistenciais disponíveis, como, por exemplo, inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família, ID Jovem, tarifas sociais de água e luz, aposentadoria, informações sobre as taxas de isenções de concursos, Enem, Passe Livre da Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência e Carteira Federal do Idoso.

O lançamento teve um total de 500 atendimentos. O prefeito Clécio Luís, acompanhado do senador Randolfe Rodrigues, esteve na ação acompanhando os atendimentos. “Viemos ver de perto para verificar as necessidades e melhorar o que precisa ser melhorado. Saímos satisfeitos”, informou o prefeito.

Para o senhor Benedito Souza, que atualizou os dados do Benefício de Prestação Continuada, a ação foi excelente. “Teria que ir ao Centro de Referência de Assistência Social, mas com essa ação sairei daqui com meu BPC atualizado e sem risco de ter meu benefício suspenso. Estamos sendo bem tratados, já tomamos café, suco, água, um atendimento digno para qualquer pessoa que está aqui e precisa esperar um pouco para ser atendido”, declarou.

O secretário de Assistência Social e do Trabalho, Lucas Abrahão, disse que o Macapá Cidadania veio para ficar. “É Fundamental que as pessoas aproveitem essa oportunidade de se inscrever no Cadastro Único, atualizar o BPC, enfim, é momento que a assistência vem até a sociedade. Estamos com uma equipe grande e integrada para prestar e informar todos os nossos serviços aos usuários”, enfatizou.

E a caravana de serviços socioassistenciais do Macapá Cidadania continuará com os atendimentos neste sábado, 25, na Escola Municipal Maria Luiza Belo, no bairro Universidade, das 8h às 14h.

Fotos: Max Renê