Sesc Partituras apresenta em Macapá a primeira Mostra Sesc de Música Erudita

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc Amapá, traz a Macapá a I Mostra Sesc de Música Erudita. O evento faz parte do projeto Concertos Sesc Partituras e acontecerá nesta quarta (22) no auditório da Escola Sesc, às 19h, com músicas de importantes compositores brasileiros e entrada gratuita.

A mostra acontecerá em comemoração ao dia do Músico, dia 22 de novembro, e em Macapá contará com as participações de Bruno George, Nonato Leal, Vera Vigário, William Cardoso e Orquestra de Violões Nonato Leal.

Sobre o Sesc Partituras:

O Sesc Partituras é uma biblioteca digital sem fins lucrativos, que visa preservar e difundir músicas brasileiras. A série de concertos é gratuita e acontece em Macapá, além de mais de 26 capitais brasileiras, proporcionando o contato com dezenas de compositores presentes no acervo do site Sesc Partituras (www.sesc.com.br/SescPartituras).