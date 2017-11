SESI Amapá vai sediar curso de iniciação em Reiki

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá vai sediar curso de iniciação em Reiki. Trata-se de uma técnica japonesa de cura por meio do campo energético, que utiliza do poder da mente e da posição das mãos. Qualquer pessoa interessada pode participar. Na ocasião, o método será repassado aos alunos por meio de explanação teórica e prática. A programação será realizada no sábado, 25 de novembro, das 9h às 19h, e domingo, 26, das 9h às 17h, no estúdio de dança da instituição.

O curso será ministrado pelo médico e terapeuta natural, Pablo Coelho. De acordo com o profissional, o método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde, sem uso de medicação. “Trata-se de um sistema próprio para despertar o poder que habita dentro de nós. Funciona como instrumento de transformação de energias nocivas em benéficas”, explica o organizador do curso, Pablo Coelho.

Reiki

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reconheceu o método como profissão isolada. Foi enquadrado dentro das atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, e recebeu código da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), órgão responsável pela classificação de profissões, ligado ao MTE a ao IBGE.

Informações sobre o valor do investimento e onde adquirir o ingresso podem ser obtidas pelo e-mail pablocoelho@hotmail.com ou pelo número (96) 98100-8074.