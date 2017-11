7 sinais de que a mulher está ovulando e apta para engravidar

Hoje no Brasil, existe a possibilidade de estimular a fertilidade por meio de suplemento específico

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 278 mil casais em período fértil apresentam problemas para conceber um filho. Segundo o Ministério da Saúde, 10 milhões de pessoas apresentam dificuldades para engravidar. De acordo com os especialistas, a chance de uma mulher com menos de trinta anos e boa saúde engravidar é de 20% ao mês e após os quarenta anos de idade, este percentual cai para 5%.

Algumas mulheres apresentam mais dificuldades para engravidar do que outras e há casos em que os sintomas da ovulação não são evidentes, por isso, o acompanhamento de um especialista se torna essencial, mas o mais importante ainda é que a mulher conheça o próprio corpo.

Quando começa a ovulação?

Basicamente, após o primeiro dia de menstruação a mulher terá um processo de ovulação entre 11 e 14 dias antes do próximo ciclo. Neste processo, o corpo da mulher passa por alterações hormonais que envolvem o estrogênio na primeira fase e o LH (esses são os dois hormônios responsáveis pela maturação dos óvulos para o processo de fecundação).

E se o ciclo menstrual não for regular, como a mulher sabe que está ovulando?

Há alguns sinais que podem mostrar quando a mulher está ovulando que são:

1 – Presença de muco com aspecto elástico ou com aparência de sabão em pedra derretido.

2 – Dores abdominais em um dos lados ou em ambos.

3 – Fisgadas na região próxima ao umbigo.

4 – Temperatura corporal mais baixa.

5 – Aumento da libido sexual.

6 – Aumento da umidade vaginal.

7 – Sangramento de escape ou muco de cor amarronzada.

E quando a mulher tem problemas de fertilidade?

É comum nos Estados Unidos o uso de suplementos que aumentam a fertilidade. No Brasil, já existe a opção de um suplemento capaz de repor as vitaminas necessárias para o bom funcionamento do organismo.

De acordo com o portal Trocando Fraldas, especialista em assuntos sobre maternidade e pioneiro na comercialização de produtos com a finalidade de ajudar mulheres que querem engravidar, a mulher por meio de uma única cápsula de suplemento pode ter todas as vitaminas repostas no organismo responsáveis, inclusive, por regular os processos hormonais responsáveis pela fertilidade.

Se a mulher não consegue por meios naturais engravidar, o ideal é que procure ajuda especializada para a identificação de quais fatores podem estar influenciando na dificuldade de uma gestação.