Abertura da Semana do Músico teve homenagens e gravação de DVD

A 5ª edição da Semana do Músico da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi iniciada oficialmente na noite desta terça-feira, 21, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. A cerimônia de abertura teve homenagens e apresentações do Coral Madrigal e da Banda Sinfônica da instituição.

O aniversário de 130 anos de nascimento do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos foi o tema do evento. “Ele foi um grande divulgador do folclore brasileiro, fez um extenso trabalho de pesquisa, viajando o país inteiro e conhecendo diversas nuances da cultura regional. Villa-Lobos se destacou por transpor esse conhecimento na música erudita”, explicou Claudio Trindade, professor do curso de Licenciatura em Música e também diretor no Instituto Estadual Carlos Gomes.

Na solenidade também foram homenageados o maestro João Bosco da Silva Castro e o compositor Márcio Guerra. “Eu pensei muito no dia de hoje, em como seria esse momento, ao ver meus antigos alunos, agora professores, meus familiares e a minha amiga Frida, que é viúva do Márcio, com quem fiz muitos trabalhos. Ele era o poeta, eu era o músico. A Rapsódia Amazônica foi um desses trabalhos que levamos para o mundo”, lembrou João.

Frida Azulay Guerra representou o falecido marido Márcio Guerra. “Eu quero agradecer imensamente a homenagem ao Márcio, de quem eu muito me orgulho. Estou muito emocionada”, afirmou. A Rapsódia Amazônica, canção lírica lançada no final da década de 1990, declarava amor pela floresta e já alertava para a preservação da floresta e da biodiversidade.

A música foi entoada pelo Madrigal da Uepa, composto por 46 vozes, regido pela professora Ana Maria Souza, sobrinha de João Bosco. “Estou muito feliz por poder homenagear, junto com os alunos, o meu tio querido”, declarou Ana Maria.

A coordenadora da Licenciatura em Música e idealizadora da Semana, Eliana Cutrim, comemorou o grau de projeção que o evento tem tomado desde 2013. “Com o curso todo envolvido na organização, a programação científica e cultural traz os trabalhos dos discentes e docentes da licenciatura. Estamos muito felizes em compartilhar essa produção com a comunidade acadêmica e externa”, relatou Eliana.

Regida pelo professor Anielson Ferreira, a Banda Sinfônica da Uepa trouxe nove apresentações de músicas eruditas e populares, que serão compiladas em um DVD. O público ficou extasiado com as performances de músicos de sopro, corda, percussão e solistas de canto. “Esse momento é resultado do trabalho de todo o ano de cada um que está aqui. É fruto da dedicação nos ensaios e arranjos, superação de dificuldades e parcerias”, disse Anielson.

A professora Lucimar Moraes estava acompanhada do avô, Guilherme Marinho, na plateia. Os dois assistiram à apresentação da trombonista Suelayne Moraes, egressa da Uepa e integrante da Banda Sinfônica. “Ele estava emocionado com as músicas que lembraram a minha mãe e o passado da nossa família. Sinto uma gratidão por tudo o que passamos. Ver Suelayne se apresentando mostra que tudo valeu a pena”, festejou.

A Semana do Músico 2017 tem apoio do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo Trilingue que coordenou o Cerimonial do evento. A programação segue até o dia 24, no Centro de Ciências Sociais e Educação da Uepa e na Estação das Docas.

Por Dayane Baia