Ações de ordenamento prosseguem em frente às agências bancárias

Coibir o comércio ambulante em frente às agências bancárias da cidade, que são locais considerados como zonas de segurança, está entre as demandas dos agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Semduh). Os trabalhos de fiscalização foram retomados nesta semana de forma educativa.

Na manhã desta quarta-feira, 22, a ação se concentrou durante toda a manhã em frente a uma agência bancária, na Rua São José, onde pequenos empreendedores não cadastrados e sem autorização insistem em comercializar todos os tipos de produtos, assim obstruindo tanto a entrada de pessoas na agência quanto a circulação de pedestres pela área.

“Neste momento, ainda estamos fazendo ações educativas com esses trabalhadores, mas, a partir da próxima semana, terão início as ações repressivas com recolhimento do material comercializado ilegalmente”, alerta o diretor de Fiscalização, Saulo Trindade.

Outro agravante nesse tipo de obstrução é que acaba impedindo até mesmo o trabalho dos carros que transportam valores para abastecer as agências. “Queremos enfatizar que a legislação prevê que esse perímetro das agências bancárias trata-se de uma zona de segurança e que não pode ser obstruída por empreendedores e nenhum tipo de atividade no entorno”, finaliza Trindade.

Patricia Leal

Assessora de comunicação/Semduh