Mais de 100 vagas em cursos profissionalizantes são oferecidos a moradores do Orgulho do Madeira em Porto Velho

Os moradores do empreendimento Orgulho do Madeira terão mais uma oportunidade de se profissionalizar e começar 2018 com mais oportunidades no mercado de trabalho. São 120 vagas em seis opções de cursos profissionalizantes e oferecidos dentro do próprio empreendimento.

Corte e costura, cabelereiro, panificação, atendente de farmácia, designer gráfico e designer de sobrancelha são as opções disponibilizadas. Grande parte deles termina no início de 2018 e muitos deles já oferecem o encaminhamento para o mercado de trabalho, é o que explica Aldenora Lustosa, a responsável técnica pelos projetos sociais da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas). “O curso de panificação, por exemplo, já termina com encaminhamento para uma associação parceira. Os que mais se destacam saem empregados e os demais são indicados para outras empresas parceiras”, diz.

Os cursos são oferecidos, bem como as capacitações feitas para os síndicos, ações sociais nos empreendimentos e outras iniciativas, dentro do trabalho feito pelo governo do estado para oferecer mais oportunidades aos moradores dos empreendimentos, desde o ensino médio, através do Asas do Saber, até os cursos profissionalizantes e que levam à inserção no mercado de trabalho. “Há uma destinação de recurso para estas iniciativas, que fazem parte de um trabalho contínuo”, resume a Aldenora.

Os interessados devem entrar em contato com a MP Assessoria, responsável pela capacitação, através do telefone 9.9280-4493.