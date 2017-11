Município dá continuidade ao cadastro do Programa ID Jovem

A Coordenadoria Municipal de Juventude (Comjuv) dá continuidade ao processo de cadastramento de jovens macapaenses ao Programa ID Jovem. Nesta quarta-feira, 22, os estudantes das escolas Esther Virgolino e Odete Almeida Lopes foram atendidos. Há a expectativa de atender 46 mil jovens somente na capital e 81 mil em todo o estado. Até o momento, aproximadamente 2 mil ID Jovens foram gerados.

“A dinâmica é mais a divulgação e ensinar ao jovem como aderir. A gente emite alguns assim que possível, mas quando não dá dirigimos ao Cras mais próximo”, explica a técnica da Comjuv, Thawanna Di Paula. O estudante Jean Bastos reforça a relevância do programa. “Só tenho a agradecer a equipe do Município, que veio hoje aqui na minha escola, pois não tinha conhecimento desses benefícios oferecidos pelo ID Jovem”.

O ID Jovem

É um programa do Governo Federal que visa atender jovens entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos. Concede ao jovem o direito à meia-entrada em cinema, teatro, shows, eventos esportivos, duas vagas gratuitas em viagens interestaduais e duas vagas, com 50% de desconto, em viagens interestaduais.

Cronograma de atendimentos:

Dia 23/11- 15h às 18h, Sebastiana Lenir de Almeida; e das 18h às 20h, EMEF Amapá;

Dia 24/11- 15h às 18h, Mário Quirino; e das 18h às 20h, EMEF Roraima;

Dia 27/11- 15h às 18h, Maria Neusa Carmo; e das 18h às 20h, EMEF Jardim Felicidade;

Dia 28/11- 15h às 18h, Nilton Balieiro; e das 18h às 20h, EMEF Goiás;

Dia 29/11- 15h às 18h, Antônio Messias da Silva e Nancy Nina da Costa; e das 18h às 20h, EMEF Ana Maria da Silva;

Dia 01/12- 15h às 20h, Raimunda Virgolino, Rivanda de Nazaré e Maria Cavalcante Picanço;

Dia 04/12– 15h às 18h, Maria Ivone Menezes; e das 18h às 20h, EMEF Eunice das Chagas e Maestro Miguel;

Dia 05/12- 15h às 18h, Augusto dos Anjos; e das 18h às 20h, José Leovis Teixeira.

Cliver Campos

Assessor de comunicação/Comjuv

Contatos: 98126-0880 / 99175-8550