Rotatória da Av. 13 de Setembro recebe cerca de 600 novas mudas de plantas ornamentais

A Prefeitura de Macapá iniciou nesta quarta-feira, 22, a revitalização da rotatória localizada na Av. 13 de Setembro, no bairro Buritizal. O serviço faz parte da ação de revitalização e recuperação do paisagismo de logradouros públicos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) irá colocar cerca de 600 mudas de plantas no local.

Segundo o titular da Semam, Márcio Pimentel, o trabalho de revitalização é necessário devido à grande incidência de furtos de plantas e também à troca de espécies que não se adaptaram ao clima. “A prefeitura está tendo que repor plantas para manter o paisagismo do logradouro, e outras estão sendo substituídas por espécies que melhor se adaptam ao clima e que possuem uma floração melhor neste período”, ressalta.

As espécies que estão sendo plantadas são as mini alamanda e periquitão, propícias ao clima da nossa região. Todas as mudas são produzidas na área do Horto Municipal, localizado no bairro Jardim II. A rotatória da Av. 13 de Setembro é a terceira a receber o serviço de reparo no paisagismo. As rotatórias da Rua Jovino Dinoá e Hildemar Maia receberam novas mudas.

