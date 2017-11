SENAI certifica empresas e apresenta resultados do Programa Brasil Mais Produtivo no Amapá

Macapá – Em uma cerimônia na noite desta terça-feira, 21, representantes de empresas amapaenses receberam certificado de participação no Programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa, que estimula melhorias nos processos fabris de indústrias, é conduzida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Governo Federal e outras entidades parceiras e realizadoras.

No discurso de abertura, a diretora de Operações do SENAI Amapá, Deusa Carvalho, enfatizou a importância do programa. “O Brasil Mais Produtivo tem ajudado as empresas a produzir com mais qualidade e mais eficiência. As empresas registraram significativo aumento na produtividade, redução de custos e aumento da competitividade, o que é vital para a sobrevivência do negócio”, destacou Deusa Carvalho.

Casos de sucesso

Os resultados alcançados em nível nacional e estadual foram apresentados pela técnica da Unidade de Inovação e Tecnologia do Departamento Nacional do SENAI, Caroline Fernandes. Na ocasião, foi apresentado vídeo com depoimentos e casos de sucesso obtidos com a consultoria e a palestra “Uso de tecnologias gratuitas como solução de gargalos para empresas”, ministrada pelo especialista em novas tecnologias, Tony Ventura.

A proprietária da Panificadora Nossa Senhora de Fátima, Alice Caxias, expôs sobre a experiência obtida com o Programa. “Eu estou há 16 anos no mercado e não tinha noção de como estava a minha empresa. O resultado foi imediato. Até no financeiro houve mudança, porque a partir do momento em que fizemos adequações no processo de produção, consequentemente repercutiu na receita, e de maneira positiva. O programa foi um divisor de águas”, ressaltou a empresária.

A consultoria, desenvolvida em todo o país, contou com a participação de 17 empresas amapaenses do setor de alimentos e bebidas: Águas da Amazônia: Amazon Center; Bom Preço Padaria; Gelaaado; QSabor; Panificadora Carol; Padaria Christiane; Panificadora Nossa Senhora de Fátima; Panificadora Santa’Ana; Pão Brasil; Pão da Vida; Pão de Casa; e cinco filiais dos Supermercados Santa Lúcia.

Também participaram da solenidade de certificação, o gerente de Educação e Tecnologia e o supervisor de Inovação e Tecnologia do SENAI Amapá, Vanderlei Meireles e José Reinaldo Nascimento, respectivamente; o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá (Sinduscon-AP), Glauco Cei; o presidente do Sindicato das Indústrias de Congelados do Estado (Sindcongel), José Carlos Ferreira; e o presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos, Emanuel Pereira.