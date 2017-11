Acompanhamento psicológico contribui para o tratamento na Unacon de Tucuruí

Referência para tratamento dos mais diversos tipos de câncer na região do sudeste paraense, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia Dr. Vítor Moutinho (Unacon), em Tucuruí, prossegue com a programação do Novembro Azul, levando informações sobre a prevenção do câncer de próstata, inclusive sobre a importância do acompanhamento psicológico para usuários e acompanhantes, o que auxilia na evolução do quadro de saúde.

“Medo ou vergonha? Preconceito pode custar caro” foi o tema da mais recente palestra realizada nesta quarta-feira, 22, pela psicóloga da unidade, Sabrina Monte Cavalcante, que destacou os danos psicológicos enfrentados pelos pacientes de câncer de próstata. Ela abordou junto aos colaboradores e pacientes a importância do funcionamento psicológico para o equilíbrio das emoções e libido, os impactos nas atividades sexuais junto aos portadores da doença, que é a segunda mais comum na região.

“É preciso enfrentar os medos, o preconceito e os paradigmas ao realizarem as consultas e os exames preventivos do câncer de próstata”, observou. De acordo com a especialista, durante o tratamento com a equipe multiprofissional oferecido aos usuários, a inclusão do suporte psicológico com auxílio do apoio familiar é fundamental para o alcance da cura e do bem estar emocional.

A programação da campanha do Novembro Azul, elaborada pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da Unacon, tem o principal objetivo de estimular a população masculina a superar alguns mitos em relação aos exames de toque retal e Antígeno Prostático específico (PSA), essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que chega a 95% de chances de cura.

Na Unacon, a programação, que começou na primeira semana de novembro, será encerrada dia 29 com capacitação voltada para a equipe de enfermagem. A ação será ministrada pelo médico oncologista clínico da unidade, Dr. Hélio Borges.

A Unacon oferece assistência de segunda a sexta-feira, por meio de consultas médicas especializadas em oncologia clínica e cirúrgica, exames auxiliares de diagnóstico e tratamento, como: análises clínicas, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, tratamento quimioterápico. O atendimento aos usuários é referenciado.

A Unacon Tucuruí é uma unidade de saúde do Governo do Estado, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e funciona em frente ao Hospital Regional, na Vila Permanente. Mais informações pelos fones: (94) 3778.4928/4599.

Por Vera Rojas