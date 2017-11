Atendimentos laboratoriais são levados aos moradores de Vila Progresso

A Prefeitura de Macapá levou até a comunidade de Vila Progresso, no arquipélago do Bailique, a ação de coleta para exames laboratoriais, nesta semana. Foram oferecidas análises de rotina, como hemogramas, urina e tipagem sanguínea e de sorologia, voltadas para o acompanhamento de pré-natal, como os de rubéola e toxoplasmose, além de exames hormonais, como o PSA, que detecta alterações na próstata.

Foram feitos 150 atendimentos, entre eles grávidas, idosos e crianças. A ação dá continuidade a um cronograma executado desde 2015 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), onde as equipes se deslocam para diversos distritos para a realização das coletas. “Para fevereiro de 2018, temos programado o retorno para as comunidades que estão sendo visitadas, mas, antes disso, em no máximo vinte dias, os resultados serão enviados para as UBS’s dessas localidades para que o usuário faça a retirada e o retorno com o médico”, disse o diretor de Laboratório de Macapá, Maikon Amaral.

Maruanum e Torrão do Matapi serão as próximas paradas da equipe. O funcionamento dos atendimentos laboratoriais na rede básica de saúde garante a continuidade do atendimento ao paciente, pois, com o resultado em mãos, ele retorna ao médico para receber o diagnóstico e dar início ao tratamento para as enfermidades apontadas nos exames.

Em Macapá, as unidades Marabaixo; Rubim Aronovitch, no Santa Inês; Pedro Barros, na Fazendinha; Marcelo Cândia, no Jardim Felicidade; e Perpétuo Socorro são referência na realização de exames laboratoriais, fazendo agendamento e coleta de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h. No turno da tarde acontece somente a entrega de resultados e informações.

Jamile Moreira

Assessora de comunicação/Semsa

Contato: 99135-6508