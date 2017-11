Atento aos Sinais: Em dezembro Ney Matogrosso apresenta turnê internacional em Macapá

Em dezembro, Macapá recebe pela primeira vez o consagrado Ney Matogrosso, que apresenta sua turnê mundial Atento aos Sinais, com todos os recursos e profissionais que o acompanham neste espetáculo, considerado pelo próprio artista como a maior superprodução da qual fez parte. O show será no dia 10, no Ceta Ecotel, e inicia impreterivelmente às 21h. Com um histórico musical que o ergue ao patamar dos maiores artistas brasileiros, Ney Matogrosso iniciou o projeto Atento aos Sinais em 2013, que rendeu um CD e um DVD, percorreu Portugal, Argentina e Uruguai, e as principais capitais brasileiras, contabilizando cerca de 300 apresentações.

Ney Matogrosso é cantor, diretor e ator, tem 75 anos de idade, destes, 44 de carreira, iniciada no grupo Secos & Molhados, de onde saiu para abraçar a carreira solo. Intérprete de grandes compositores brasileiros, incorporou ao seu repertório músicas de Tom Jobim, Chico Buarque, Rita Lee, Cartola, Cazuza, entre outros. Além da voz, Ney se destaca pelo figurino exótico, performance ousada e maquiagem teatral, que completam seus shows e deram à ele o título do “showman”. Entre seus grandes e inesquecíveis sucessos estão Sangue Latino, O Vira, Pro Dia Nascer Feliz, Rosa de Hiroshima, Poema, Bandoleiro, e agora as músicas de Atento aos Sinais.

Ney chega ao Amapá acompanhado da banda formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone). A iluminação é primorosa, com telas que projetam cenários, uma moldura de luz e uma cadeira espelhada, onde o cantor troca os figurinos. O show é pop, onde são interpretadas músicas de astros como Caetano Veloso, Paulinho da Viola, e nomes pouco conhecidos, a exemplo de Criolo e banda Zabomba, que apresentaram seus trabalhos nos shows de Ney, e outros que toma conhecimento via internet.

Atento aos Sinais é para agradar público de todas as gerações, com tecnologia de primeiro mundo, canções de várias fases da carreira de Ney Matogrosso, figurino e performance que são a marca do artista, conhecido pela irreverência, intimismo e por usar sua sensualidade e estilo andrógino e hipnótico como estética cênica em seus espetáculos. “Atento aos Sinais é um show que me aproxima dos meus tempos de Secos & Molhados, mas é sobretudo um show pop. Sou um artista que gosta de arriscar, até porque sou intérprete, não sou compositor”, define Ney.

Serviços:

Atento aos Sinais

Data: 10 de dezembro

Hora: 21h (entrada liberada a partir das 20h)

Local: Ceta Ecotel

Mesa Front (4 lugares): R$ 800,00

Mesa Premium (4 lugares): R$ 600,00

Pista Vip (Individual): R$ 80,00

Vendas de Mesa: Loja Norte Rock – Macapá Shopping

Venda de Pista Vip (1º lote): Loja Norte Rock – Macapá Shopping e Sorveteria Santa Clara Gelato – Próximo à Praça Nossa Senhora de Fátima.

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação