Cantora amapaense homenageia Vinícius e Toquinho em show inédito

A cantora amapaense Ingrid Sato, 31 anos, apresenta o show Especial Toquinho e Vinícius no dia 02 de dezembro, em Macapá. O show é uma homenagem a grande parceria musical dos artistas que se eternizaram ao som da Bossa Nova, sobre o canto da poesia viniciana.

Ingrid Sato iniciou sua trajetória musical com apenas 13 anos, vocalista na banda gospel Gênesis, venceu vários festivais de músicas locais.

Sua carreira foi projetada com repertórios requintados, voz suave e um jeito peculiar de interagir com seu público, regado de muito bom humor, o que se possa afirmar ser oriundo das múltiplas experiências em apresentações e participações em festivais dentro e fora do estado amapaense, nos quais, dividiu o palco com a icônica cantora Patrícia Bastos. Dentre as premiações estão consagrados primeiro, segundo e terceiro lugar.

Sato se destaca ao som de grandes divas da música popular brasileira, influenciada por Marisa Monte, Vanessa da Mata, Mariana Aydar e uma lista inquestionável de músicos brasileiros. Ressaltando a experiência como backvocal de Patrícia Bastos e da safra genética de grandes vozes como as cantoras Lia Sophia (tia) e Celine Guedes (prima) que terá participação especial no show bem como, o jovem cantor amapaense Jhamal Salim. Todos acompanhados da banda Eguamanojazz com Maestro Elias, João batera e Nelson Dutra.

Serviços:

Show Especial Toquinho e Vinícius por Ingrid Sato

Data: 02 de dezembro de 2017 (Sábado)

Horário: 21 horas

Local: Kitanda Café (AV: Feliciano Coelho, esquina com a rua Jovino Dinoá)

Mesas: 80 reais

Informações: 98128-0223, 98137-3130 e 98104-9224

