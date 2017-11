Consumidor negocia débitos no Sábado é Dia de Negociar

A ação é uma parceria entre Sebrae e Tribunal de Justiça do Amapá para resolução de ações na justiça de baixa complexidade, por meio de conciliação

Andréa Maciel

A 29ª edição da Ação Sábado é Dia de Negociar, acontece no dia 25 de novembro, das 8h às 13h, no hall de entrada da sede do Sebrae em Macapá. Estão agendadas 125 audiências, com o objetivo de reunir consumidores/devedores e empresas que precisam receber para finalizarem os débitos existentes de forma conciliatória.

Os atendimentos são direcionados a negociação de dívidas dos clientes das Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). A Ação apresenta facilidades para resoluções na justiça de baixa complexidade, como recebimento de cheques sem fundo e duplicatas, por meio de negociações e conciliações realizadas com a mediação do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa do Estado do Amapá.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga, a ação resgata o poder econômico do consumidor e permite que o empresário de pequenos negócios, que vendeu ou prestou serviços receba os valores devidos. “As micro e pequenas empresas são muito importantes para a economia local, pois geram emprego e fazem a economia prosperar”, disse o diretor-superintendente do Sebrae, João Carlos Alvarenga.

Os benefícios do Sábado é Dia de Negociar abrangem as empresas que recebem os valores atrasados e o cliente que fica com o nome limpo e obtêm novamente o poder de compra. A economia local, também ganha, devido ao aquecimento oriundo do dinheiro que volta a circular.

“Esta é a oportunidade dos empresários receberem pelo que comercializaram de produtos e serviços e, assim, investirem na gestão da empresa e obterem lucro fazendo o empreendimento se fortalecer no mercado local”, afirma a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá, Célia Almeida.

A ação Sábado é Dia de Negociar é coordenada pela juíza titular do TJAP, Eleusa da Silva Muniz e no Sebrae pela gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Célia Almeida e pela gestora de projetos do Sebrae, Vania Chermont.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação: (96) 3312-2832