Departamento de Diversidade Sexual de Macapá tem nova diretoria

O secretário municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), Lucas Abrahão, apresentou na quarta-feira, 22, a nova diretora do Departamento de Promoção e Orientação da Diversidade Sexual (Depir) da Semast, Anne Pariz. A diretora já atua na Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e acumulará o cargo.

“Anne é uma pessoa ótima de diálogo com os movimentos LGBT´s, competente e tem o intuito comum da gestão municipal de fazer a inclusão social das pessoas que atendemos”, afirma Lucas Abrahão. A Prefeitura de Macapá nomeou também uma nova técnica, Suzanne de Blue, que é a primeira mulher Trans a assumir um cargo público na gestão municipal. A presença dela na equipe é um marco para lutar contra o preconceito e mostrar o compromisso da gestão com a população LGBT.

“Precisamos trabalhar em rede, por meio de parcerias, para atingir as metas das políticas públicas LGBT´s que ainda não foram implementadas”, enfatiza Pariz.

Lilian Monteiro

Assessora de comunicação/Semast