Doações de sangue têm queda no fim do ano

Com a proximidade do Dia Nacional do Doador de Sangue a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) chama a atenção da população brasileira para a importância da doação de sangue regular e voluntária no país, como forma de salvar e garantir a manutenção da vida de pessoas que necessitam de transfusões contínuas.

O índice de doação de sangue tende a cair expressivamente no fim do ano. A necessidade de transfusões torna-se maior por conta do aumento no número de acidentes, porém o número de doadores é menor, já que muitos utilizam os feriados e folgas para viajar e aproveitar o período de festas.

“Por esse motivo, é extremamente necessário conscientizar a população para a opção de doar periodicamente e não somente em situações de urgência ou emergência. Infelizmente, ainda não se estabeleceu, no Brasil, a cultura de doação de sangue, e o número de doadores (1,8%), por mais que esteja dentro dos parâmetros, ainda não alcança a média de 3% estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, aponta Dimas Tadeu Covas, presidente da ABHH.

