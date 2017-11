Inscrições abertas para capacitação sobre programa Família Acolhedora

Encerra no próximo dia 30 o prazo de inscrições para a capacitação sobre o programa Família Acolhedora, que será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, das 8h às 18h, no auditório das Aldeias Infantis SOS, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. O objetivo é qualificar agentes, instituições e órgãos de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes para implantação do sistema em Manaus.

O Família Acolhedora é um programa nacional pelo qual famílias cadastradas recebem em casa crianças e adolescentes afastados da família de origem, oferecendo acolhimento temporário e provisório até que possam retornar para o lar ou sejam encaminhadas para adoção.

Para abordar o assunto, a Rede Acolher, formada pelas entidades de assistência social e acolhimento da capital, convidou a assistente social Neusa Cerutti, que coordena o programa há nove anos no município de Cascavel, no Paraná. A palestrante é especialista em fundamentos do trabalho do assistente social e em violência doméstica e infanto-juvenil, além de ser graduada em Direito.

“Esse modelo de acolhimento, previsto na nova lei da adoção, já é desenvolvido em diversas regiões do país e será muito importante conhecer as experiências trazidas pela palestrante para a sua implantação em Manaus”, ressalta a diretora do Lar Batista Janell Doyle, Magaly Araújo.

Segundo Magaly, o programa traz entre os benefícios a promoção de um ambiente familiar para o acolhido. “A criança ou adolescente terá a possibilidade de estar inserido em um lar adequado com cuidados, regras, e participação na vida social e comunitária. O suporte psicológico e emocional será diferente do atendimento coletivo encontrado nos abrigos”, explica.

A capacitação é voltada para gestores e técnicos de instituições de assistência, técnicos do judiciário, conselheiros tutelares, profissionais de órgãos de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, profissionais e acadêmicos das áreas de Psicologia, Direito e Serviço Social, além de famílias interessadas em participar do programa.

As inscrições podem ser feitas através do site www.larbatistamanaus.org/capacitacao. O investimento é de R$ 100,00.